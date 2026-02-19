Leonardo Maria Del Vecchio vuole comprare le quote dei fratelli Luca e Paola per sbloccare l' eredità del padre

Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di comprare le quote dei fratelli Luca e Paola in Delfin, il principale asset della famiglia, per sbloccare l'eredità del padre. La causa di questa mossa è la volontà di mettere ordine nelle partecipazioni e garantire una gestione più unitaria. Luca e Paola possiedono entrambi il 12,5% della società. La trattativa potrebbe portare a un cambiamento nelle quote di controllo. La decisione di Leonardo arriva in un momento in cui le relazioni familiari sono sotto pressione.

Leonardo Maria Del Vecchio vuole acquistare le quote dei due fratelli Luca e Paola in Delfin, la "cassaforte" di famiglia, entrambe al 12,5%. Ha un diritto di prelazione. La questione si intreccia con le vicende intricate che riguardano l'eredità di Leonardo Del Vecchio senior, il fondatore di Luxottica morto nel 2022. Il figlio che ha raccolto le redini dell'azienda, secondo quanto si apprende, vorrebbe sbloccare così la situazione ereditaria. Luca e Paola Del Vecchio, che insieme all'altro fratello Clemente avevano accettato l'eredità ma con il beneficio d'inventario, avevano chiesto di trasferire le loro quote di Delfin in un'altra società per renderle negoziabili.

