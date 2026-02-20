Stagione Concertistica Federiciana 2026 sei appuntamenti da marzo a giugno

A Gravina in Puglia, la stagione concertistica Federiciana 2026 prende forma grazie all’organizzazione dell’Orchestra di Puglia e Basilicata, che ha annunciato sei eventi tra marzo e giugno. La causa principale è la volontà di valorizzare il patrimonio musicale locale e coinvolgere il pubblico con performance di alta qualità. Marco Renzi, direttore artistico, ha già annunciato che i concerti si svolgeranno in location storiche della città, come il Teatro Comunale. La manifestazione vede il supporto di enti pubblici, tra cui il Ministero della Cultura e la Regione Puglia.

Il 27 marzo spazio alla grande musica sinfonica con Fuoco, canto e rito, che vedrà l'Orchestra protagonista accanto a Valentino Favoino, direttore e solista. Il programma unisce Liszt e Puccini alla prima esecuzione assoluta de La sagra strumentata lucana dello stesso Favoino, commissionata dall'Orchestra: un ponte tra virtuosismo ottocentesco, lirismo teatrale e memoria popolare trasformata in linguaggio contemporaneo. Il 30 aprile sarà la volta di Radici e orizzonti, con il pianista e direttore Leonardo Colafelice, che accosterà Respighi e Beethoven in un dialogo tra memoria e slancio creativo.