Giovanni Andrea Zanon, il violinista aretino, sarà protagonista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Venerdì 6 febbraio, allo stadio San Siro, Zanon salirà sul palco per esibirsi davanti a migliaia di spettatori e milioni di telespettatori in tutto il mondo. La sua presenza segna un momento importante per la musica italiana, che si unisce alla grande festa sportiva.

Arezzo, 5 febbraio 2026 – Il violinista Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della Stagione Concertistica Aretina, sarà tra i protagonisti della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, venerdì 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro (Giuseppe Meazza). L’artista di talento eseguirà partiture originali per creare un'esperienza immersiva insieme agli altri artisti, tra cui Pierfrancesco Favino, Mariah Carey, Snoop Dogg e Laura Pausini. La Fondazione Milano Cortina ha definito l'evento "di portata globale, frutto di un progetto corale che coinvolge migliaia di persone e competenze artistiche, tecniche e organizzative di altissimo livello”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il violinista Zanon, direttore artistico della Stagione Concertistica Aretina, protagonista alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali

Questa sera, allo Stadio San Siro, Giovanni Andrea Zanon salirà sul palco per aprire le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Pierfrancesco Favino sarà protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026, un momento di grande prestigio e emozione.

