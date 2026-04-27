Lele Adani inorridito | Partite come Milan-Juve fanno schifo Eppure in tanti saranno contenti

Lele Adani è stato durissimo in diretta dagli studi della Nuova DS di fronte allo 0-0 di Milan-Juventus definito senza mezzi termini "un calcio che fa schifo". Una durissima reprimenda nel tentativo di scuotere gli animi italici: "Non siamo esportabili, tutti sono felici perché è stato fatto il risultato, la classifica. Davanti ad una partita così non ci resta che piangere".🔗 Leggi su Fanpage.it

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