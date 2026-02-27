Si alza il sipario su San Vito Jazz quattro concerti per altrettante date tutte a marzo

A San Vito al Tagliamento si preparano quattro concerti di San Vito Jazz, tutti programmati per marzo. L’evento celebra i vent’anni di attività del festival, che si svolgerà nei quattro sabati del mese. I concerti sono stati annunciati e si terranno nel centro cittadino, offrendo un palinsesto musicale dedicato al jazz.

San Vito Jazz festeggia vent’anni di attività con un’edizione speciale, in programma a San Vito al Tagliamento nei quattro sabati del mese di marzo. Il festival, giunto alla 20a edizione e diretto da Flavio Massarutto, celebra il traguardo del ventennale con un cartellone che unisce grandi protagonisti del jazz contemporaneo e progetti originali ideati appositamente per l’occasione. A inaugurare San Vito Jazz 2026 sarà James Brandon Lewis, acclamato dalla prestigiosa rivista DownBeat come miglior sassofonista e musicista dell’anno 2025. Gli altri tre appuntamenti in programma sono prime assolute e produzioni originali: Daniele D’Agaro e Tobias Delius renderanno omaggio a Sean Bergin, Lorena Favot rileggerà il repertorio di Joni Mitchell e il trombonista Tony Cattano si esibirà con la Banda della Filarmonica Sanvitese. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

San Vito Jazz dal 7 al 28 marzo 2026

