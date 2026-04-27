Legambiente Dora Baltea | Federica Chiaro guida il nuovo piano 2026

Dopo l'assemblea del 27 aprile al Lago di Città, Federica Chiaro è stata scelta come nuova responsabile di Legambiente Dora Baltea. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione, che ha annunciato il cambio di guida durante l'incontro. Il suo incarico riguarda la supervisione delle attività e dei progetti previsti fino al 2026.

? Cosa sapere Federica Chiaro guida Legambiente Dora Baltea dopo l'assemblea del 27 aprile al Lago di Città.. Il nuovo direttivo pianifica per il 2026 interventi su rifiuti, energia e mobilità sostenibile.. Federica Chiaro assume la guida di Legambiente Dora Baltea ODV durante l’assemblea dei soci tenutasi lunedì 27 aprile 2026 presso il Parco Lago di Città, tracciando le coordinate per gli impegni del prossimo biennio. Il passaggio di consegne avvenuto tra i sentieri del parco non è stato un semplice atto burocratico. Marilisa Schellino, che ricoprirà il ruolo di vicepresidente e portavoce, ha voluto che la scelta della cornice verde riflettesse l’essenza stessa dell’associazione: un impegno radicato nel territorio e costantemente aperto al dialogo con la cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Legambiente Dora Baltea: Federica Chiaro guida il nuovo piano 2026 Notizie correlate Liguria, Savona guida il welfare: nuovo piano per l’assistenzaLe Opere Sociali di Savona assumono la guida del coordinamento delle Aziende Pubbliche di servizi della Liguria per i prossimi tre anni, con... Voli estivi: l’India guida il nuovo piano carburante per l’ItaliaL’approvvigionamento di carburante per l’aviazione in Europa affronta una fase di monitoraggio serrato mentre si avviano i preparativi per la... Contenuti e approfondimenti Legambiente Dora Baltea, Federica Chiaro nuova presidenteAl Parco Lago di Città l’assemblea dei soci rinnova la guida dell’associazione: focus su sostenibilità e rete territoriale ... giornalelavoce.it Ambiente, si lavora al parco fluviale della Dora BalteaDopo le elezioni Legambiente e il gruppo Dora Baltea Viva presenteranno alla Regione una proposta di ampliamento della riserva regionale Marais di Morgex, volta alla creazione di un parco fluviale ... ansa.it