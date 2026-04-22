Mentre si avvicina la stagione estiva, l’Italia si prepara a gestire una rete di rotte aeree che collegano il paese con diverse destinazioni. L’approvvigionamento di carburante per l’aviazione rappresenta una priorità, poiché le fonti di approvvigionamento si stanno monitorando attentamente in tutta Europa. In questo scenario, l’India sta assumendo un ruolo di rilievo nel nuovo piano di approvvigionamento di carburante per l’Italia.

L’approvvigionamento di carburante per l’aviazione in Europa affronta una fase di monitoraggio serrato mentre si avviano i preparativi per la stagione estiva, con l’Italia che si trova al centro di una complessa rete di rotte commerciali per colmare le lacune della produzione interna. La necessità di garantire la continuità dei voli richiede una gestione strategica delle importazioni, specialmente a fronte delle fragilità geopolitiche che hanno colpito i canali storici di rifornimento. Il logistico italiano sta vivendo una trasformazione strutturale nei flussi energetici. Se in passato il 20% del cherosene utilizzato nel nostro Paese arrivava dal Golfo Persico, le recenti instabilità legate allo scontro in Medio Oriente e alle tensioni nello Stretto di Hormuz hanno imposto un cambio di rotta radicale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voli estivi: l’India guida il nuovo piano carburante per l’Italia

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