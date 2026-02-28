PretenDiamo Legalità | studenti irpini a confronto con la Polizia di Stato

Gli studenti irpini si sono confrontati con la Polizia di Stato durante la IX edizione del progetto-concorso “PretenDiamo Legalità”, organizzato dalla Questura di Avellino. L’iniziativa, ormai consolidata, coinvolge le scuole locali e mira a promuovere la cultura della legalità tra i giovani. L’evento si è svolto nel corso di tre minuti di lettura.

Anche quest'anno l a Questura di Avellino propone la IX edizione del Progetto-Concorso "PretenDiamo Legalità ", iniziativa che si conferma, anno dopo anno, un punto fermo e di riferimento per le scuole irpine. Il progetto nasce da un Protocollo d'Intesa siglato tra la Polizia di Stato, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Provincia di Avellino, con la preziosa collaborazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino che ha garantito il coordinamento e la partecipazione degli istituti del territorio. Nel corso degli anni, l'iniziativa ha registrato un crescente e significativo dato partecipativo, a testimonianza della qualità dell'offerta formativa proposta dai formatori della Questura di Avellino e dell'attenzione costante riservata al mondo della scuola.

