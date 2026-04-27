L’economia del silenzio | il nuovo asset del detox digitale

Il 2026 segna un cambiamento nel modo in cui si percepisce il silenzio, considerato ormai un lusso raro. L’isolamento acustico e digitale, in particolare, è diventato un elemento distintivo di ricchezza, creando una nuova dimensione economica chiamata deep economy. Questa tendenza riflette come l’assenza di rumori, sia fisici che digitali, venga sempre più associata a un valore sociale e finanziario.

Roma, 27 aprile 2026 – Il silenzio non è più un’assenza, ma un bene di lusso estremo. Nel 2026, l’isolamento acustico e digitale è diventato un indicatore di status economico, dando vita a quella che gli analisti definiscono deep economy. Secondo il Global Wellness Institute, il segmento del turismo legato alla disconnessione e al silenzio cresce con del 14,5%, con un volume d'affari globale che ha raggiunto i 18,2 miliardi di dollari. Il valore economico del silenzio risiede nella sua scarsità: in un mondo dove l’economia dell’attenzione sottrae tempo e capacità cognitiva, il “vuoto” diventa una risorsa produttiva. I dati del detox...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’economia del silenzio: il nuovo asset del detox digitale Notizie correlate "The Plastic Detox", anche il dottor Antonio Ragusa protagonista del nuovo docu su NetflixSi intitola The Plastic Detox, il docufilm appena lanciato da Netflix a livello globale. Il suono del silenzio: come il segnale senza fili si trasforma in pensiero digitaleDal 2 al 28 febbraio 2026, l’Ex Chiesa di San Mattia a Bologna diventa palcoscenico di un dialogo tra passato e futuro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Al 25 aprile manca il silenzio, e tutto si trasforma in un conflitto a favore di telecamera; Bulgakov, il coraggio di una fede senza paura; Lo stipendio è ancora un tabù: solo l'8% condivide la retribuzione con i colleghi; Un’orma di luce nel cuore del mondo. L’economia del silenzio: il nuovo asset del detox digitaleI costi sociali del burnout sono in crescita secondo l'Oms: lo stress da iperconnessione pesa sull'economia globale circa 1,1 trilioni di dollari l'anno in perdita di produttività e spese sanitarie ... msn.com Silenzio che guarisce: come il silenzio cambia il cervelloIn un mondo sempre più rumoroso, il valore della quiete mentale è spesso sottovalutato. Il 17 aprile 2026 emergono riflessioni interessanti da chi studia il rapporto tra silenzio e salute mentale: olt ... tuobenessere.it Stop al falso Made in Italy: Coldiretti al Brennero per difendere l’identità alimentare Dal grano al glifosato ai semilavorati industriali: l’invasione silenziosa che scavalca i controlli doganali e minaccia la salute e l'economia agricola... - facebook.com facebook Ville Venete, nasce il “Pil del Bello”: quanto vale l’economia delle dimore storiche. Affidato a un gruppo di economisti il compito di calcolare l'effetto delle attività sull'economia regionale. x.com