L’economia del silenzio | il nuovo asset del detox digitale
Il 2026 segna un cambiamento nel modo in cui si percepisce il silenzio, considerato ormai un lusso raro. L’isolamento acustico e digitale, in particolare, è diventato un elemento distintivo di ricchezza, creando una nuova dimensione economica chiamata deep economy. Questa tendenza riflette come l’assenza di rumori, sia fisici che digitali, venga sempre più associata a un valore sociale e finanziario.
Roma, 27 aprile 2026 – Il silenzio non è più un’assenza, ma un bene di lusso estremo. Nel 2026, l’isolamento acustico e digitale è diventato un indicatore di status economico, dando vita a quella che gli analisti definiscono deep economy. Secondo il Global Wellness Institute, il segmento del turismo legato alla disconnessione e al silenzio cresce con del 14,5%, con un volume d'affari globale che ha raggiunto i 18,2 miliardi di dollari. Il valore economico del silenzio risiede nella sua scarsità: in un mondo dove l’economia dell’attenzione sottrae tempo e capacità cognitiva, il “vuoto” diventa una risorsa produttiva. I dati del detox...🔗 Leggi su Quotidiano.net
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