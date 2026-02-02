Il suono del silenzio | come il segnale senza fili si trasforma in pensiero digitale

Questa volta l’Ex Chiesa di San Mattia a Bologna si trasforma in un palcoscenico speciale. Dal 2 al 28 febbraio 2026, ospita una mostra che mette in scena il rapporto tra il passato e le nuove tecnologie. Il pubblico può assistere a un percorso tra il silenzio dei segnali senza fili e le possibilità del pensiero digitale. L’installazione invita i visitatori a riflettere su come le comunicazioni si evolvono, anche quando sembra che il suono scompaia. Un’occasione per scoprire cosa succede dietro le quinte del mondo

Dal 2 al 28 febbraio 2026, l’Ex Chiesa di San Mattia a Bologna diventa palcoscenico di un dialogo tra passato e futuro. L’edificio, un tempo luogo di culto, ospita ora una mostra collettiva dal titolo provocatorio: *Codex – l’eco del wireless diventa pensiero digitale*. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura e curata dalla Fondazione Guglielmo Marconi con il sostegno del Comitato Nazionale Marconi 150, si inserisce nel programma Art City Bologna, in parallelo con Arte Fiera. Il tema centrale è la comunicazione: non più solo strumento di scambio, ma infrastruttura culturale fondamentale nell’era dell’Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

