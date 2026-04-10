The Plastic Detox anche il dottor Antonio Ragusa protagonista del nuovo docu su Netflix

Si intitola The Plastic Detox, il docufilm appena lanciato da Netflix a livello globale. Il nuovo documentario affronta, in modo nuovo e avvincente, il problema della plastica, uno dei principali fattori che alimentano la domanda di combustibili fossili, come un'urgente questione di salute. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Argomenti più discussi: Plastica e infertilità, il nesso in un film; Come le microplastiche impattano la fertilità.

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È uscito su Netflix “The Plastic Detox”. Il documentario segue l’epidemiologa Shanna Swan e sei coppie che desiderano avere figli, ma non ci riescono. Liberandosi della plastica, diventeranno finalmente genitori Negli ultimi cinquant’anni, il tasso globale di f - facebook.com facebook