A Lucca, alcune turiste sono state viste fare il bagno nella fontana centrale, attirando l’attenzione dei passanti e suscitando reazioni di sconcerto. Le immagini, scattate da un testimone, mostrano il comportamento considerato poco rispettoso nei confronti di uno dei principali monumenti della città. La scena è stata definita da alcuni osservatori come sgradevole e di cattivo gusto, sollevando discussioni sulla condotta dei visitatori e sulla tutela del patrimonio storico.

Lucca, 27 aprile 2026 – Ispirate dalla “Dolce vita“ o semplicemente maleducate e prive di rispetto per una città d’arte? A giudicare dalle immagini inviateci da un passante sconcertato, la seconda è sicuramente l’ipotesi più calzante, visto anche il cattivo gusto dimostrato. L’episodio segnalato da un residente è accaduto sabato sera in piazza Antelminelli, a due passi dal duomo di San Martino. Protagoniste alcune turiste che hanno pensato bene di immergersi nella fontana storica del Nottolini, come se fossero a una festa in piscina. E una ha persino mostrato ai passanti anche il sedere. “Durante una tranquilla passeggiata con il mio cane –...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le turiste fanno il bagno nella fontana. “Una scena sgradevole”

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