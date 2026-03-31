Elodie e Franceska fanno il bagno nude nella Jacuzzi con vista | sono in un resort da 2mila euro a notte

Elodie e Franceska sono state viste fare il bagno nudi in una Jacuzzi con vista panoramica, all’interno di un resort che costa circa 2000 euro a notte. La foto è stata condivisa sui social e mostra le due donne mentre si rilassano insieme, senza indumenti, in una vasca con vista aperta. La scena si è svolta in un ambiente di lusso e privacy elevata.

Elodie e Franceska sono sempre più unite e affiatate e a dimostralo è stata una foto condivisa di recente, nella quale sono apparse mentre fanno il bagno nude in una Jacuzzi con vista: dove si trovano?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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