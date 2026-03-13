Tenta il bagno nella fontana del Vittoriano per la seconda volta Multa da 550 euro

Un uomo di 42 anni di origini indiane è stato multato per 550 euro dopo aver tentato di immergersi nella fontana dell’Adriatico, vicino alla scalinata del Vittoriano. Era già stato fermato e multato lo scorso ottobre per lo stesso episodio. Questa è la seconda volta che cerca di fare il bagno nella stessa fontana.

Lo avevano già fermato e multato lo scorso mese di ottobre. Un copione già attuato quello di un uomo di 42 anni di origini indiane multato per 550 euro mentre provava a immergersi nella fontana dell'Adriatico, situata accanto alla scalinata del Vittoriano, a piazza Venezia. L’azione è stata intercettata dagli agenti del Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) della polizia locale di Roma Capitale, impegnati in un servizio di vigilanza nell’area dell'altare della Patria. I caschi bianchi sono intervenuti immediatamente, impedendo al 42enne di portare a termine il gesto. Al termine delle procedure di identificazione e... 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Vaiano, al volante senza patente tenta la fuga dai carabinieri: maxi multa da 4mila euroVaiano Creamsco (Cremona), 26 dicembre 2025 – Un 25enne dovrà pagare una maxi multa da 4. Omicidio Carol Maltesi, annullato per la seconda volta l'ergastolo a FontanaLa Corte di Cassazione ha annullato per la seconda volta la condanna all'ergastolo per Davide Fontana, il bancario e food blogger, oggi 46enne, che...