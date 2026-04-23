Face The War a Salerno arriva la nuova installazione dell’artista Max Magaldi
A Salerno, dal 24 al 26 aprile, iMorticelli ospiteranno un laboratorio aperto dedicato alla creazione dell’installazione audiovisiva di Max Magaldi, intitolata “Face The War: primo studio”. Durante l’evento, i visitatori potranno osservare e partecipare al processo di realizzazione dell’opera, che sarà presentata come una nuova installazione dell’artista. L’iniziativa si svolgerà nello spazio di via iMorticelli, trasformato temporaneamente in un laboratorio creativo.
Dal 24 al 26 aprile, iMorticelli si trasformano in un laboratorio aperto in cui il pubblico è invitato a osservare – e prendere parte – al processo di creazione di “Face The War: primo studio”, la nuova installazione audiovisiva di Max Magaldi. Dopo il successo di Vainglory accolto in città lo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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