Le parole contano | dieci consiglieri comunali contro lo scambio di messaggi tra due candidate

In un'attenzione rivolta alla trasparenza, si segnala uno scambio di messaggi tra due candidate al Consiglio comunale, rispettivamente appartenenti a due diverse formazioni politiche. La comunicazione tra le due è stata resa nota e viene ora discussa pubblicamente. La questione riguarda il contenuto e il tono di tali messaggi, che sono stati resi noti attraverso fonti ufficiali e pubblicati sui canali di informazione locali.

Leggiamo lo scambio di messaggi tra due candidate al Consiglio comunale, Viviana Musumeci ed Alice Bianchi, rispettivamente di Orizzonte per Lecco e Alleanza Verdi Sinistra, che riteniamo doveroso portare all’attenzione pubblica.Non per alimentare polemiche sterili, ma per una ragione semplice e.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Messaggi notturni tra Meloni e La Vardera, scintille politiche dopo lo scambio su WhatsAppIl deputato regionale siciliano pubblica le chat attribuite alla premier: “Vergognati” e “Che modo di fare politica”. Corruzione a Caserta, perquisite abitazioni di due ex consiglieri comunaliTempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri di Caserta hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni dell’ex assessore ed ex consigliere comunale di... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Dalla Brexit alla caduta di Orbán: i 10 anni della destra sovranista - TPI; Dalla Brexit alla caduta di Orbán | i 10 anni della destra sovranista. Le parole contano al viaAl via da domani a Vicopisano la settima edizione del festival Le Parole Contano, che dal 18 al 28 settembre torna a illuminare il borgo medievale con dieci giorni di incontri gratuiti, tra torri, ... lanazione.it