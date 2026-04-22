I carabinieri di Caserta hanno eseguito perquisizioni nelle abitazioni di due ex consiglieri comunali nel corso di un'indagine sulla corruzione. Le operazioni si sono svolte questa mattina e sono legate a un procedimento giudiziario in corso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle accuse o sui risultati delle perquisizioni. La situazione è sotto monitoraggio delle autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri di Caserta hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni dell’ex assessore ed ex consigliere comunale di Caserta Biagio Esposito e della figlia Dora, anche lei ex consigliera comunale a Caserta durante l’amministrazione del sindaco Carlo Marino, sciolta per infiltrazioni camorristiche nell’aprile 2025. Il decreto di perquisizione è stato emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e concerne un’indagine per corruzione che ha coinvolto anche l’attuale consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini, sospeso dal Consiglio perché sottoposto al divieto di dimora in Campania nell’ambito di altre indagini sempre della Procura sammaritana (Zannini è in Abruzzo).🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Corruzione a Caserta, perquisite abitazioni di due ex consiglieri comunali

Notizie correlate

Carabinieri, lotta allo spaccio di stupefacenti: perquisite tre abitazioniControlli sul territorio questa mattina da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montesarchio per il contrasto allo spaccio ed all’uso di sostanze...

Amazon di nuovo sotto indagine a Milano per evasione fiscale: “Perquisite anche le abitazioni di 7 dirigenti”La Procura di Milano ha aperto una nuova indagine per evasione fiscale su Amazon.

Contenuti e approfondimenti

Corruzione a Caserta, perquisite abitazioni di due ex consiglieri comunaliI carabinieri di Caserta hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni dell'ex assessore ed ex consigliere comunale di Caserta Biagio Esposito e della figlia Dora, anche lei ex consigliera comunale ... ansa.it

Andrea Garofalo e Domenico D’Agostino, chi sono il poliziotto e il commercialista arrestati a Caserta per corruzioneAndrea Garofalo e Domenico D'Agostino, chi sono il poliziotto e il commercialista arrestati a Caserta per corruzione ... internapoli.it