Messaggi notturni tra Meloni e La Vardera scintille politiche dopo lo scambio su WhatsApp

Nelle ultime ore è emerso uno scambio di messaggi tra un esponente politico e un giornalista, avvenuto nella notte e condiviso sui social media. I messaggi sono stati scambiati su WhatsApp intorno alle 00:20. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo politico e mediatico, evidenziando come i rapporti tra istituzioni e giornalismo possano passare attraverso canali informali e immediati.

Il deputato regionale siciliano pubblica le chat attribuite alla premier: “Vergognati” e “Che modo di fare politica”. Opposizioni all’attacco, tra accuse di nervosismo istituzionale e richiami al ruolo del governo C’è chi dice che la politica sia fatta di tempi lunghi, mediazioni e toni istituzionali. E poi c’è la Sicilia, dove – a giudicare dall’ultima vicenda esplosa sui social – il confronto istituzionale può tranquillamente passare da un video Facebook a un messaggio WhatsApp alle 00:20. Secondo quanto riportato dallo stesso La Vardera, il confronto nasce da un video social sul tema dell’impugnativa della norma regionale sui ristori post ciclone Harry. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Messaggi notturni tra Meloni e La Vardera, scintille politiche dopo lo scambio su WhatsApp Articoli correlati Notte di fuoco tra Giorgia Meloni e Ismaele La Vardera: messaggi privati diventano pubbliciIl panorama politico attuale è scosso da un nuovo caso di messaggistica notturna che vede protagonista la presidente del consiglio e un esponente... WhatsApp cambia tutto: i messaggi spariscono dopo la lettura (ma non come pensi)Negli ultimi anni la privacy nelle chat è diventata una delle principali preoccupazioni degli utenti. Una raccolta di contenuti su Messaggi notturni Temi più discussi: Messaggi notturni tra Meloni e La Vardera, scintille politiche dopo lo scambio su WhatsApp; Meloni, i messaggi di mezzanotte al consigliere regionale: Che modo vergognoso di fare politica; Sicilia, La Vardera attacca Meloni: arrabbiata, mi scrive a mezzanotte; La Vardera: Attacco il governo e Meloni mi scrive irritata su whatsapp. La Vardera contro Meloni per il messaggio nella notte sul modo vergognoso di fare politica, attacco socialIl deputato regionale siciliano Ismaele La Vardera denuncia di avere ricevuto un duro messaggio notturno da parte della premier Giorgia Meloni ... virgilio.it Notte di fuoco tra Giorgia Meloni e Ismaele La Vardera: messaggi privati diventano pubbliciIl panorama politico attuale è scosso da un nuovo caso di messaggistica notturna che vede protagonista la presidente del consiglio e un esponente ... thesocialpost.it Hai problemi con il tuo gatto Eliminazioni inappropriate Miagolii notturni Litigi tra gatti conviventi Sono una consulente comportamentale felina certificata, ricevo su appuntamento nel mio studio a Oriago (VE). Contattami su whatsapp (solo messaggi) al - facebook.com facebook