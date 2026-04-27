Le pagelle Senigagliesi inventa un assist Prezzabile colpisce ancora

Nella partita, il portiere ha mostrato una buona presenza tra i pali, intervenendo efficacemente in un'occasione nel primo tempo. Ha dimostrato attenzione e reattività sia nelle uscite che con i piedi, mantenendo un rendimento costante durante l’intera partita. La sua prestazione si è tradotta in un voto di 6,5, senza particolari errori o azioni memorabili.

LUCIANI 6,5. Un solo grande intervento nel primo tempo, ma sempre tanta attenzione e reattività tra i pali, in uscita e di piede. Sui gol può poco. IGLIO 6. Ci dà dentro con alterna fortuna ma nel complesso tiene. Qualche minuto a sinistra, poi torna a destra. DALL’ARA 6,5. Sul gol dello 0-1 Ariyo si infila tra Casella e lui, e di testa infila. Poi zero errori, e anche due possibili palle gol senza esito. CASELLA 5,5. Pessimo primo tempo, col neo del gol di Ariyo ma anche di passaggi sempre sbagliati o sempre all’indietro. Giganteggia però nel finale, quando di testa spazza ogni cross. MAZZALI 5,5. Sulla seconda rete della Sampierana si fa tagliar fuori ingenuamente.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Senigagliesi inventa un assist, Prezzabile colpisce ancora Notizie correlate Leggi anche: Le pagelle. Mazza imposta e recupera, straordinario Senigagliesi Leggi anche: Le pagelle. Piccioni indiavolato, Senigagliesi finalmente al posto giusto Aggiornamenti e dibattiti Le pagelle. Senigagliesi inventa un assist, Prezzabile colpisce ancoraMazzali sulla seconda rete della Sampierana si fa tagliar fuori ingenuamente. Piccioni segna alla sua maniera, nell’area piccola ... ilrestodelcarlino.it Le pagelle: Senigagliesi trova una gemma che stava provando da un po’ di tempo. Dall’Ara è una roccia, Ricci fa poco. Carbonaro non incide, male MorettiLUCIANI 6,5. Attento e reattivo in uscita, si fa trovare pronto senza dover parare mai: l’unico tiro nello specchio ... sport.quotidiano.net