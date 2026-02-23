Le pagelle Piccioni indiavolato Senigagliesi finalmente al posto giusto
Le pagelle di oggi evidenziano le prestazioni dei giocatori, con Piccioni che si distingue per la sua aggressività in campo, mentre Senigagliesi si sistema finalmente nella posizione corretta. Piccioni dimostra una grinta crescente e si fa notare per le sue azioni offensive e difensive. Senigagliesi, invece, si inserisce meglio nel reparto, contribuendo alla compattezza della squadra. La partita si decide anche grazie a queste novità, che influenzano il risultato finale.
GIACOMEL 6. Una sola vera parata, su Bilali al 43’. Sicuro nel respingere in uscita, rischia solo nella ripresa su una parata in due tempi. Il corner per 8 secondi palla in mano, primo della storia del campionato biancazzurro, puzza di contentino agli ospiti per un rigore non concesso. IGLIO 6. Ritrova la corsa in profondità e va anche in gol. Ma continua ad accusare smarrimenti in fase difensiva, ed è qui che deve molto crescere. Un segnale di ripresa lo dà. DALL’ARA 6. Anche lui un paio di volte incappa in smagliature individuali, pur nel quadro di una buona solidità. CASELLA 6. Colpito duro all’inizio, tiene botta bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Le pagelle. Senigagliesi sbaglia sul primo gol, Mazzali fuori ruoloIl portiere Senigagliesi commette un errore grave in uscita, permettendo al Castenaso di segnare il gol che decide la partita.
PAGELLE E TABELLINO INTER-LECCE 1-0: Pio Esposito per il +6, Diouf fa rimpiangere Luis Henrique. Coulibaly sempre al posto giustoNella sfida di recupero della 16ª giornata, l'Inter ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Lecce, grazie a un gol di Pio Esposito.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
CAGLIARI-LAZIO 0-0 ecco le pagelle ironico-satiriche della mascotte di RADIO CASTEDDU, il piccione Spillonco. Commentate in diretta a partire dalle 23:30 durante il programma A BOCCE FERME DOPO IL CAGLIARI, con Jacopo Norfo e Giuseppe Tampon - facebook.com facebook