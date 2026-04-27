le pagelle pupeschi rotondo lorenzini camilli e fedato su tutti

In campo si sono distinti alcuni giocatori che si sono mossi con attenzione e sicurezza, senza interventi particolarmente impegnativi. Tra i più brillanti ci sono stati Pupeschi e Rotondo, mentre Lorenzini, Camilli e Fedato si sono fatti notare per le loro prestazioni. La squadra ha mostrato solidità e precisione in diverse fasi del gioco, contribuendo a una prestazione complessiva che ha ricevuto valutazioni positive.

MILAN: 6,5. Nessun intervento particolarmente complicato; quando è chiamato in causa è sempre attento e sicuro. VENANZI: 6,5. Ritorna titolare e riesce a spingere. Buona anche la sua fase difensiva. PUPESCHI: 7. Capitano per un giorno, dirige bene i lavori nel reparto arretrato con la solita sicurezza e solidità. ROTONDO: 7. Realizza il suo primo gol stagionale con la maglia della Lucchese, facendosi trovare al posto giusto in mischia. LORENZINI: 7. Come sempre corre tantissimo e, assieme a Fedato, fanno degli scambi interessanti. SANSARO: 6,5. In mezzo al campo interrompe bene il gioco degli avversari e gioca una buona partita. DEL ROSSO: 6,5.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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