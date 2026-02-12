Guenda Goria ha avuto una serie di storie intense con i suoi ex, prima di trovare il marito Mirko Gancitano. La donna ha avuto relazioni turbolente che sono finite spesso sulle prime pagine di gossip. Ora, tra ricordi e nuovi inizi, la sua vita sentimentale continua a fare notizia.

Prima del marito Mirko Gancitano, ci sono state storie turbolente con gli ex per Guenda Goria, che hanno raggiunto le pagine di cronaca rosa. Oggi la pianista sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Nel passato sentimentale della Goria la storia d’amore con Stefano Rotondo, incontrato a Malindi appena sedicenne. Nel 2004 inizia la relazione con l’imprenditore salernitano, CEO di un importante brand di abbigliamento vent’anni più grande di lei. Con l’uomo ha condiviso quattordici anni insieme: “ È stata la mia storia più importante, il mio primo grande amore, anche con una grande differenza d’età “, aveva raccontato a Vieni Da Me. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono tutti gli ex di Guenda Goria, da Stefano Rotondo a Christian Leoni

Giada De Blanck sta vivendo un momento difficile dopo la morte della madre, Patrizia.

