Si è conclusa la terza e ultima puntata dello show, che ha segnato la fine di un ciclo di trasmissioni trasmesse da Mediaset, dedicato ai 25 anni di carriera di Pio e Amedeo. Durante la serata sono stati protagonisti vari momenti, tra cui il commento sul piede di Belen e l’emozionante intervento di Lino Baffi, che ha commosso il pubblico presente. La puntata ha visto la partecipazione di numerosi invitati e ha concluso il ciclo di trasmissioni iniziato alcuni mesi fa.

Stanno tutti invitati è giunto all’ ultima puntata, la terza, a conclusione di questo maxi festeggiamento su Mediaset per i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo. Un gran numero di ospiti, tantissime risate ma, a sorpresa, anche profonde emozioni con un Lino Banfi in veste seria e commovente. Il meme Sal Da Vinci. Voto: 6. Lo ha ricordato proprio in questa puntata: “A settembre 2026 saranno 50 anni dalla prima volta che sono salito su un palco”. Di strada Sal Da Vinci ne ha fatta e non ha nulla da dimostrare. Peccato, però, che il post Sanremo sia diventato per lui una rincorsa ai meme e ai video brevi da social. Visualizza questo post su Instagram Con Pio e Amedeo sorride e si diverte, ma è incastrato in un loop autoironico che inizia un po’ a stancare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stanno tutti invitati, le pagelle della terza puntata: il piede di Belen (1), Lino Baffi commuove tutti (10)

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