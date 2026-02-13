Pagelle Bolsius e Canotto serata no Dell’Orco deviazione sfortunata

Durante la partita di ieri sera, Bolsius e Canotto hanno deluso le aspettative, mentre Dell’Orco ha concluso la serata con una deviazione sfortunata. La causa principale dei gol subiti è stata una serie di errori difensivi, tra cui quella deviazione che ha tradito il portiere. Un dettaglio che si distingue è la posizione sfortunata di Dell’Orco, che ha deviato il tiro senza potersi opporre. Nel reparto difensivo, Gemello si è distinto con una parata importante su Bellini, che ha tentato di sorprendere il portiere con un calcio piazzato.

GEMELLO 6,5 Pronto in avvio su Bellini che prova a sorprenderlo sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 26’ è pronto: ribatte la conclusione ravvicinata di Colombo. Nulla può sulla punizione del vantaggio, così come sul raddoppio deviato da Dell’Orco. Intervento che evita il 3-0. Parata anche nel finale su Proietto. MEGELAITIS 5,5 schierato a destra, prova anche ad avanzare per dare supporto. Lascia il campo a Lisi. RICCARDI 6 Un paio di anticipi in mezzo all’area. ANGELLA 6 Prestazione senza particolari sbavature. Se il Perugia prende gol non è colpa dei centrali. DELL’ORCO 5,5 Soffre da quella parte, Purtroppo devia la conclusione che regala il 2-0 alla Pianese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pagelle. Bolsius e Canotto serata no. Dell’Orco, deviazione sfortunata All’88esimo la deviazione sfortunata di Mordagà. Sorride Montespertoli. Di cuore sui medicei All’88esimo minuto, Mordagà subisce una deviazione sfortunata, che permette a Montespertoli di sorridere. Autogol Palma: traversone basso di McKennie e deviazione sfortunata del friulano, la Juve passa allo Stadium. La ricostruzione Contenuti correlati Argomenti discussi: Le pagelle di Pianese-Perugia: brutta prestazione da parte di tutti; Sambenedettese Perugia 0-1. Le pagelle di Alessandro Antoniacci; Samb-Perugia, le pagelle: bravo Gemello, i cambi non incidono; Le pagelle: Ladinetti dirige l’orchestra, Tozzuolo dipinge il capolavoro. Pagelle. Bolsius e Canotto serata no. Dell’Orco, deviazione sfortunataGEMELLO 6,5 Pronto in avvio su Bellini che prova a sorprenderlo sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 26’ è pronto: ribatte la conclusione ravvicinata di Colombo. Nulla può sulla punizione del ... sport.quotidiano.net Pagelle. Bacchin entra e dà la scossa. Dell’Orco, solo una sbavaturaDELL’ORCO 6 Ha un lavoro duro e stavolta non sempre gli riesce: Corsinelli, spinge dalla sua parte. Lo supera in occasione del pari del Ravenna. Lancia lungo e preciso in occasione del vantaggio del ... lanazione.it PIANESE-PERUGIA: LA FORMAZIONE DEL #GRIFO Questo l’undici scelto da Tedesco per la partita di Piancastagnaio GEMELLO MEGELAITIS RICCARDI ANGELLA DELL’ORCO LADINETTI TUMBARELLO BOLSIUS VERRE CANOTTO MONTEVAGO - facebook.com facebook