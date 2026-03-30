Nel corso della partita, il portiere ha mantenuto un ritmo costante senza particolari interventi, intervenendo solo una volta al 29’ su un avversario. Il difensore ha mostrato attenzione in difesa, sebbene sembri ancora in fase di affiatamento con il compagno di reparto. Tra i giocatori offensivi, alcuni si sono presentati sotto tono, mentre altri hanno mantenuto un ritmo più elevato, senza però incidere in modo decisivo.

GEMELLO 6,5 Poco impegnato, ma è pronto a intervenire al 29’ su Giovannini. CALAPAI 6 Una partita attenta, ancora da trovare la sintonia con Canotto. ANGELLA 6,5 Festeggia le 150 presenze col Grifo con una vittoria. Gara attenta. STRAMACCIONI 6,5 Partita attenta. TOZZUOLO 6 Sfida senza sbavature. MEGELAITIS 7 Tedesco sceglie i muscoli. Ma il mediano, oltre a fare buona guardia, va vicino al gol allo scadere del primo tempo e nella ripresa. Diffidato, ha preso il giallo che gli costa la squalifica. TUMBARELLO 7 In dubbio fino all’ultimo, recupera e si prende una maglia. Lotta senza fermarsi mai. CANOTTO 5 Contro Paganini perde quasi tutti i duelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le pagelle. Tumbarello senza un attimo di pausa. Bolsius e Canotto sottotono

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