Le pagelle Edwards si batte sempre Alston canestri d’autore Dos Santos non si ferma Niang ’lunetta’ storta

Da ilrestodelcarlino.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di questa sera, Hackett ha giocato venti minuti, contribuendo con due rimbalzi, un recupero e tre assist, anche se senza segnare da due o da tre punti. Edwards si distingue per la costante combattività, mentre Alston realizza canestri di grande qualità. Dos Santos continua a spingere senza sosta, mentre Niang ha avuto una giornata meno precisa, con un tiro dalla lunetta che non è entrato.

Hackett 6,5 (in 20’ 03 da due, 12 da tre, 23 ai liberi, 2 rimbalzi, un recupero, 3 assist). Fa tutto quello che serve per vincere la partita. Edwards 6,5 (in 28’ 14 da due, 39 da tre, 89 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, 2 recuperi, 4 assist). Cifre da rivedere. Ma non perde mai il lume della ragione. E coinvolto anche in difesa. Niang 6,5 (in 21’ 12 da due, 13 da tre, 37 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 2 assist). Salta, ma i liberi? Che è successo, Sal? Jallow 6 (in 16’ 01 da due, 2 rimbalzi). Non è il suo momento migliore. Lo sa anche lui. Ma intanto spegne Ramsey, tenuto sotto la doppia cifra. Diouf 6 (in 17’ 56 da due, 34 ai liberi, 5 rimbalzi, una stoppata data e una subita, una persa, un recupero, un assist).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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dos santos le pagelle edwards siLe pagelle. Hackett leader vero. Un Niang di sostanza. Edwards ostinatoHackett 7,5 (in 25’ 4/6 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata un assist). msn.com

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