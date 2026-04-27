Le pagelle Edwards si batte sempre Alston canestri d’autore Dos Santos non si ferma Niang ’lunetta’ storta

Nel match di questa sera, Hackett ha giocato venti minuti, contribuendo con due rimbalzi, un recupero e tre assist, anche se senza segnare da due o da tre punti. Edwards si distingue per la costante combattività, mentre Alston realizza canestri di grande qualità. Dos Santos continua a spingere senza sosta, mentre Niang ha avuto una giornata meno precisa, con un tiro dalla lunetta che non è entrato.

Hackett 6,5 (in 20’ 03 da due, 12 da tre, 23 ai liberi, 2 rimbalzi, un recupero, 3 assist). Fa tutto quello che serve per vincere la partita. Edwards 6,5 (in 28’ 14 da due, 39 da tre, 89 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, 2 recuperi, 4 assist). Cifre da rivedere. Ma non perde mai il lume della ragione. E coinvolto anche in difesa. Niang 6,5 (in 21’ 12 da due, 13 da tre, 37 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 2 assist). Salta, ma i liberi? Che è successo, Sal? Jallow 6 (in 16’ 01 da due, 2 rimbalzi). Non è il suo momento migliore. Lo sa anche lui. Ma intanto spegne Ramsey, tenuto sotto la doppia cifra. Diouf 6 (in 17’ 56 da due, 34 ai liberi, 5 rimbalzi, una stoppata data e una subita, una persa, un recupero, un assist).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le pagelle. Edwards si batte sempre. Alston, canestri d’autore. Dos Santos non si ferma. Niang, ’lunetta’ storta Notizie correlate Le pagelle. Edwards, molti tiri ’zero’ canestriVildoza 5,5 (in 31’ 0/2 da due, 2/7 da tre, 2 rimbalzi, una stoppata data e una subita, 2 perse, un recupero, 11 assist). Leggi anche: La Virtus si affida a Dos Santos Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Vittoria e primato solitario, sorride la Virtus, Trieste ko, la pagelle.; LE PAGELLE. Hackett leader vero. Un Niang di sostanza. Edwards ostinato; Serie A, Derthona Tortona-Virtus Bologna 69-74: cronaca, pagelle, highlights e sala stampa. Le pagelle. Hackett leader vero. Un Niang di sostanza. Edwards ostinatoHackett 7,5 (in 25’ 4/6 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata un assist). msn.com GOOOL AVEZZANO Miccichè al 16’ pt Assist Dos Santos Biancoverdi in vantaggio! - facebook.com facebook Tahirys Dos Santos, dall'incendio di Crans-Montana al primo contratto da pro col Metz #SkySport #Ligue1 x.com