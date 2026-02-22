Le pagelle Edwards molti tiri ’zero’ canestri

Vildoza riceve un punteggio di 5,5 perché ha tentato numerosi tiri ma ha segnato solo due punti. La causa principale è la sua percentuale di tiro molto bassa, con zero canestri da due e due da tre su sette tentativi. Nonostante abbia distribuito 11 assist e recuperato un pallone, ha anche commesso due perse e subito una stoppata. La sua prestazione mostra le difficoltà nel trovare continuità in attacco.

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Edwards, molti tiri ’zero’ canestri

Vildoza 5,5 (in 31' 02 da due, 27 da tre, 2 rimbalzi, una stoppata data e una subita, 2 perse, un recupero, 11 assist). Da solo non può reggere la regia. Ci prova. E non è un caso che quando si accende la Virtus tocchi il massimo vantaggio. Morgan 6,5 (in 26' 34 da due, 39 da tre, 810 ai liberi, 2 perse, un assist). Parte in quintetto, le solite triple. Qualche errore di troppo. Ma il bomber affidabile, almeno ieri, è lui, Matt. Non Edwards. Jallow 5 (in 21' 11 da due, 13 da tre, 01 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist). Parte bene, ma si incarta. E' il collante. Solo che ieri la Virtus s'è incollata e incartata da sola.