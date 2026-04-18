LE PAGELLE Morata è impalpabile Butez esce a vuoto Geometrie Perrone Baturina non brilla

Durante la partita, alcune prestazioni si sono distinte per determinati episodi. Il portiere ha commesso errori su due dei tre gol subiti, uscendo troppo presto su un attaccante e sbagliando il tempo di uscita su un altro. In campo, l’attaccante centrale ha faticato a impattare sulla gara, mentre altri giocatori hanno mostrato qualche segnale di geometria e ordine, anche se senza incidere in modo decisivo.

BUTEZ 4,5. Sui due gol è corresponsabile: fuori dai pali su Volpato, insensata uscita su Nzola. SMOLCIC 6. Bello il cross per la rete di Paz, meno efficace in fase difensiva. Sulla sua corsia Nzola fugge che è un piacere. RAMON 5. Spesso fuori fase, arranca sulle ripartenze di Nzola. KEMPF 5. Staziona spesso in area avversaria, invece che presidiare la propria. MORENO 6,5. Molto attivo, va spesso sul fondo e cerca di mettere una pezza sul primo gol subito. CAQUERET 5. Passaggi sbagliati, poca geometria. DA CUNHA 5,5. Non sufficiente anche il capitano, scarico. DIAO 6. Entusiasma quando salta l’uomo, ma non conclude mai. PAZ 7,5. La stellina è troppo isolata, con la sua classe deve fare da solo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - LE PAGELLE. Morata è impalpabile. Butez esce a vuoto. Geometrie Perrone. Baturina non brilla Notizie correlate Leggi anche: Le pagelle. Perrone sublime nel verticalizzare. Caqueret è ovunque. Morata, che sfortuna Leggi anche: Pagelle Como Fiorentina: Fagioli brilla, Kean non sbaglia, Morata perde la testa! I VOTI