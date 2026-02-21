Como le ultime verso la Juve | Fabregas con Baturina al posto dello squalificato Paz Torna Morata
Cesc Fabregas si avvicina alla sfida contro la Juventus, dopo aver sostituito Paz squalificato. La presenza di Baturina al suo fianco dimostra come il tecnico abbia deciso di puntare su di loro per l’attacco. Morata, invece, torna in campo dopo la squalifica e si prepara a competere con Douvikas per una maglia da titolare. La partita si avvicina e le scelte in attacco sono ancora da definire.
Il Como sfida la Juventus senza il gioiello Nico Paz, grande protagonista all’andata. La squadra di Cesc Fabregas, attesa nel pomeriggio (ore 15) all’Allianz Stadium, sarà priva causa squalifica del suo numero dieci. L’ex Real Madrid per la prima volta sarà assente dai convocati dell’allenatore catalano, che però recupera Alvaro Morata. Il grande ex bianconero potrebbe non essere schierato dall’inizio. Valutazioni in corso: l’attaccante spagnolo è in ballottaggio con Anastasios Douvikas. Probabile il ritorno alla difesa a quattro, dopo l’inedito schieramento a tre utilizzato mercoledì contro il Milan.🔗 Leggi su Gazzetta.it
