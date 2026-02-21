Como le ultime verso la Juve | Fabregas con Baturina al posto dello squalificato Paz Torna Morata

Cesc Fabregas si avvicina alla sfida contro la Juventus, dopo aver sostituito Paz squalificato. La presenza di Baturina al suo fianco dimostra come il tecnico abbia deciso di puntare su di loro per l’attacco. Morata, invece, torna in campo dopo la squalifica e si prepara a competere con Douvikas per una maglia da titolare. La partita si avvicina e le scelte in attacco sono ancora da definire.

© Gazzetta.it - Como, le ultime verso la Juve: Fabregas con Baturina al posto dello squalificato Paz. Torna Morata