Un uomo ha aggredito un occupante abusivo di un immobile e si è rivolto alle forze dell'ordine, finendo in carcere. I proprietari della casa, invece, sono stati portati in cella per aver occupato illegalmente l’immobile. Nonostante l’arresto dell’aggressore, l’immobile rimane sotto il controllo dell’occupante senza che la proprietà venga ripristinata. La vicenda evidenzia una situazione paradossale legata alla gestione delle occupazioni abusive.

In carcere i proprietari di casa e non l’occupante della stessa. È il paradosso di una situazione limite che si è verificata a Torino, dove una famiglia si è ritrovata la seconda casa di proprietà occupata arbitrariamente da un soggetto senza alcun diritto, che si è rifiutato di lasciare l’immobile su richiesta dei proprietari. Le cronache parlano di “spedizione punitiva” nei confronti dell’occupante ma la realtà sembra essere distante da queste ricostruzioni, soprattutto perché ci sono due versioni diverse che ora le indagini dovranno analizzare per capire cosa sia realmente accaduto. Tutto è iniziato il 9 aprile, quando i proprietari...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le occupano casa, ferisce l’abusivo e va in carcere. Ma l’immobile resta occupato

Occupazione abusiva dei propri immobili. Cosa fare per tutelarsi. Avvocato Maria Grazia Lattanzio

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