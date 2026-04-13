Spara e ferisce uomo sul balcone di casa va in carcere
La polizia ha fermato l’autore di una sparatoria avvenuta alcuni giorni fa in via Vecchia Lavorate a Sarno, durante la quale un uomo è stato colpito e ferito mentre si trovava sul balcone di casa. L’individuazione e l’arresto sono stati effettuati a seguito di un’operazione condotta nel territorio. L’autore è stato condotto in carcere in attesa di ulteriori accertamenti.
Agguato a colpi di pistola, individuato e fermato l'autore della sparatoria di giorni fa, a Sarno. L'operazione è stata condotta dalla polizia, dopo quanto avvenuto in via Vecchia Lavorate. Il sospettato aveva ferito all'avambraccio, a colpi di pistola, un uomo che si trovava sul balcone di casa.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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