Le minacce del partito marxista leninista al Giornale

Da ilgiornale.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo episodio si è verificato tra le fila di un partito marxista leninista e il quotidiano locale. Il partito ha pubblicamente dichiarato di essere pronto ad affrontare una “lotta fino alle ultime conseguenze, fino alla guerra”, rivolgendosi direttamente a quella testata giornalistica. Questa dichiarazione arriva dopo che sono state diffuse alcune dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli, ma che hanno generato tensioni tra le parti coinvolte.

Dopo aver invocato “una lotta che va portata avanti fino alle estreme conseguenze, alla guerra civile, se risponde alla volontà delle masse” per “abbattere” il governo Meloni definito “dittatura neofascista” usando “tutte le forme di lotta, legali e illegali, parlamentari e extraparlamentari, pacifiche e violente di massa”, il Partito Marxista Leninista Italiano mette nel mirino la stampa e in particolare “Il Giornale”. In seguito alla pubblicazione di un nostro articolo in cui denunciavamo i contenuti eversivi di un documento realizzato dal PMLI in occasione del 25 aprile, è iniziata una campagna social intimidatoria da parte del partito marxista leninista contro “Il Giornale” con una serie di post.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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