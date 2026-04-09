Dopo la sentenza della Cassazione, sono arrivate minacce al Giornale di natura minacciosa e offensiva. La decisione ha riguardato i ricorsi degli avvocati difensori di Mohammad Hannoun e di altri tre individui attualmente detenuti in regime di massima sicurezza con l’accusa di terrorismo. Tra le minacce sono state utilizzate espressioni come “Nazisti” e “sionisti”.

La cassazione si è pronunciata e ha accolto i ricorsi degli avvocati difensori di Mohammad Hannoun e gli altri tre soggetti oggi in carcere di massima sicurezza con l’accusa di terrorismo. A minacciare nella notte la nostra giornalista Giulia Sorrentino e il direttore Tommaso Cerno è stato uno degli appartenenti al giro di Hannoun, Amir Abdaljawwad. In una storia, taggando appositamente la nostra cronista ha scritto: “Spero proprio di vedere la tua espressione e quella dei tuoi amici nazisti, dopo che tutte le vostre prove sono state scartate. Ti suggerisco un modo per trarre vantaggio da questi e dalle pagine dei vostri giornali: potrebbero essere utili per pulirsi il cu$$$o”, scrive allegando il post in cui si spiegava quanto fosse per loro positivo il parere della Consulta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le minacce al Giornale dopo la sentenza di Hannoun: “Nazisti e sionisti”

Le minacce al Giornale dopo la sentenza di Hannoun: “Nazisti e sionisti, ora vedrete!”La cassazione si è pronunciata e ha accolto i ricorsi degli avvocati difensori di Mohammad Hannoun e gli altri tre soggetti oggi in carcere di...

Ferdinando Santini fu vittima di barbari nazisti. 80 anni dopo arriva la sentenza di condannaUn crimine di guerra nazista compiuto nel territorio di Ortignano Raggiolo è stato riconosciuto a distanza di ottantadue anni.

Temi più discussi: Le minacce al Giornale dopo la sentenza di Hannoun: Nazisti e sionisti, ora vedrete!; Sotto il cemento. Nuove minacce anarchiche a Bologna; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 marzo: la rassegna stampa; Ha perso la testa: l'onda social contro Trump che minaccia di annientare l'Iran.

Le minacce al Giornale dopo la sentenza di Hannoun: Nazisti e sionisti, ora vedrete!Dopo la decisione della Cassazione arrivano attacchi al nostro quotidiano. Il direttore Cerno: Violenti coperti dalla sinistra pro Iran, continueremo la nostra battaglia contro terroristi islamisti e ... ilgiornale.it

Onda Islam tra spallata e minacce al GiornalePiccardo rivendica: Determinanti 1,7 milioni di voti musulmani ... msn.com

Stamattina alle 5 ho svegliato il mio avvocato. Sapevo che sarebbe stata pubblicata su un giornale una porcheria, un’altra, che mi riguardava e ho atteso di leggerla. È il destino di chi finisce nel “registro degli infangati”, di coloro che - per carità! - non sono ind x.com