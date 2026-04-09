Dopo la sentenza della Cassazione, sono state rivolte minacce al Giornale, con messaggi che citano nazisti e sionisti e promettono ritorsioni. La decisione ha riguardato i ricorsi presentati dagli avvocati di Mohammad Hannoun e di altri tre soggetti detenuti in carcere di massima sicurezza con l’accusa di terrorismo. La vicenda si è sviluppata nel contesto di un procedimento giudiziario che coinvolge diversi imputati.

La cassazione si è pronunciata e ha accolto i ricorsi degli avvocati difensori di Mohammad Hannoun e gli altri tre soggetti oggi in carcere di massima sicurezza con l’accusa di terrorismo. A minacciare nella notte la nostra giornalista Giulia Sorrentino e il direttore Tommaso Cerno è stato uno degli appartenenti al giro di Hannoun, Amir Abdaljawwad. In una storia, taggando appositamente la nostra cronista ha scritto: “Spero proprio di vedere la tua espressione e quella dei tuoi amici nazisti, dopo che tutte le vostre prove sono state scartate. Ti suggerisco un modo per trarre vantaggio da questi e dalle pagine dei vostri giornali: potrebbero essere utili per pulirsi il cu$$$o”, scrive allegando il post in cui si spiegava quanto fosse per loro positivo il parere della Consulta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le minacce al Giornale dopo la sentenza di Hannoun: “Nazisti e sionisti, ora vedrete!”

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Stamattina alle 5 ho svegliato il mio avvocato. Sapevo che sarebbe stata pubblicata su un giornale una porcheria, un’altra, che mi riguardava e ho atteso di leggerla. È il destino di chi finisce nel “registro degli infangati”, di coloro che - per carità! - non sono ind x.com