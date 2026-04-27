Le interviste Ricci | Ora battiamo il Faenza e vediamo a che punto siamo

Durante una recente partita, un gol decisivo è stato segnato da un giocatore con una zuccata in anticipo sul primo palo. Il tecnico della squadra ha commentato che ora si aspetta di battere la prossima avversaria per valutare i progressi della squadra. In un’intervista, un altro giocatore ha dichiarato che l’obiettivo è affrontare le prossime sfide con determinazione, mentre l’allenatore ha espresso fiducia nel potenziale della formazione.

Un’altra rete determinante per Alessandro Prezzabile, che ha deciso la partita con una zuccata in anticipo sul primo palo. "Siamo una squadra pazza – spiega la mezz’ala –. Una volta ribaltata la situazione da 1-0 a 1-2 un gruppo esperto come il nostro non può permettersi di subire una rete come quella del 2-2. Per fortuna le cose alla fine sono andate bene, adesso restiamo concentrati in vista dell’ultima giornata. L’assist per Dall’Ara? Non so se ci fossero gli estremi per concedere il calcio di rigore, è comprensibile comunque che nel finale non fosse lucidissimo. Il gol decisivo? Sono caratteristiche che ho nel mio bagaglio tecnico, come me le possiedono anche Cozzari, Malivojevic e Ricci.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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