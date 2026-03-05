Ricci carica l’ambiente | Il derby è una delle partite più belle del mondo Champions? Siamo a buon punto

Il centrocampista del Milan, Samuele Ricci, ha parlato ai microfoni di 'Milan Tv' commentando il derby, definendolo una delle partite più belle del mondo, e ha aggiunto che la squadra è a buon punto nella corsa in Champions League. Le sue parole hanno attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse le sorti della squadra in questa stagione.

Samuele Ricci, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Milan Tv', canale tematico rossonero. L'ex Torino ha parlato del gruppo e dell'importanza del sentirsi dentro la squadra, di Modric ma anche del percorso dei rossoneri fino alla fine del campionato. Inoltre, non poteva mancare un pensiero sul derby con l'Inter in programma domenica sera. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "Ci sentiamo tutti importanti, merito del mister e dello staff. Nessuno si sente al di fuori della squadra, cercano sempre di tenere dentro tutti, anche quelli che giocano meno. In un club come il Milan la concorrenza è alta, ma penso che la professionalità di un giocatore sta anche nel farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa, anche per pochi minuti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

