Le Iene presentano Inside speciale Sanremo martedì 3 marzo

Domani sera su Italia 1, in prima serata, va in onda il nuovo episodio di Le Iene presentano: Inside, uno spin-off ideato da Davide Parenti. La trasmissione è dedicata a Sanremo e viene trasmessa martedì 3 marzo. La puntata è prodotta a Cologno Monzese, in provincia di Milano.

COLOGNO MONZESE (MILANO) – Domani, martedì 3 marzo, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off ideato da Davide Parenti. Lo speciale, dal titolo “Oltre Sanremo”, è un viaggio-racconto condotto da Nicolò De Devitiis e scritto da Alessandra Frigo. Il reportage parte da un dato: in Italia si ascolta sempre più musica, in media tre ore al giorno, più che negli altri Paesi europei. E la maggior parte di quella musica è italiana. Ma è davvero una buona notizia? Oppure piattaforme e algoritmi stanno decidendo cosa ascoltiamo, spingendo verso un’omologazione che ci porta ad ascoltare, in fondo, sempre la stessa canzone? “Oltre Sanremo” entra nell’industria musicale italiana, tra numeri, classifiche, streaming e strategie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

