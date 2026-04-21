Lotus torna alla Milano Design Week 2026 con ’ In progress ’, una mostra in collaborazione con Haus of Automotive (Via Tortona 31). Dal 22 al 26 aprile, l’installazione invita a scoprire il brand non come oggetto finito, ma come entità in costante movimento, dove la performance è un percorso di trasformazione a 360 gradi. "’In progress’ è un invito a osservare come Lotus pensa e crea – spiega Ben Payne, VP of Design di Lotus Group –. Il progresso è plasmato dalla curiosità e dalla volontà di mettere in discussione ciò che ci si aspetta". Il racconto di questa evoluzione si arricchisce di una dimensione sensoriale e culturale che trasforma l’automotive in un’esperienza di lifestyle assoluto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lotus alla Milano Design Week. Il futuro, un viaggio ’In Progress’ tra performance e lifestyle

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