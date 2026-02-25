Gialloblù under 14 sul tetto d’Italia Campionesse nell’Hockey Indoor | Sono il futuro della Nazionale

Le giovani atlete del Cus Pisa hanno conquistato il titolo italiano, vincendo l’Hockey Indoor Under 14. La causa è il loro cammino impeccabile, con 63 reti segnate e solo 8 subite, senza mai perdere una partita. La squadra ha dimostrato grande determinazione durante tutto il torneo, dominando le eliminatorie e le finali. La vittoria rappresenta un passo importante per il futuro del settore giovanile del club.

di Mario Ferrari Con un cammino perfetto fatto di 63 reti segnate e solo 8 subite, senza mai conoscere la sconfitta tra eliminatorie e fasi finali, le Allieve Under 14 del Cus Pisa tornano a cucirsi sul petto lo scudetto nell’Hockey Indoor, dominando un campionato che le ha viste protagoniste dall’inizio alla fine. Dopo aver superato nel girone le squadre liguri di Genova e Savona, le giovani gialloblù si sono presentate alle finali nazionali di Celano (L’Aquila) con l’obiettivo minimo del podio. In semifinale contro le padrone di casa dell’AZ Hockey Team Avezzano, il Cus ha messo subito in chiaro le proprie intenzioni: 3-0 già al termine del primo quarto e gara sempre in controllo, chiusa sul 9-2 grazie alle reti, tra le altre, di Sara Sagliocco, Gennaro, Messerini, Lucchesi e D’Aniello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

