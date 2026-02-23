La gaffe di Trump | Devo invitare pure loro alla Casa Bianca Le campionesse Usa di hockey | Non veniamo

Il presidente ha fatto un commento inappropriato sulla presenza delle campionesse di hockey femminile, invitandole alla Casa Bianca. La causa è stata la sua frase poco sensata, che ha suscitato reazioni immediate. Le atlete statunitensi, appena tornate campionesse olimpiche, hanno risposto chiaramente di non voler partecipare al tradizionale discorso di fine anno. La loro decisione arriva dopo le parole del presidente, che avevano creato tensione. La vicenda si chiude con la conferma della loro assenza.

“Grazie dell’invito, ma noi non veniamo”: dopo aver conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, la squadra femminile di hockey degli Stati Uniti non si recherà alla Casa Bianca per partecipare ai festeggiamenti in corso. La nazionale americana ha detto no a Donald Trump, che le aspettava per il Discorso sull’unione, uno dei momenti più importanti della politica americana, appuntamento annuale in cui il presidente si rivolge a Camera e Senato per fare il punto della situazione nazionale e internazionale. Il “no grazie” arriva dopo l’ennesima gaffe di Trump, che subito dopo la conquista dell’oro della nazionale maschile nella finale contro il Canada, domenica sera, ha telefonato negli spogliatoi dove i giocatori stavano festeggiando dicendo che li voleva assolutamente a Washington. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

“Devo invitare anche la squadra femminile, altrimenti mi ritrovo sotto impeachment”: la telefonata tra Trump e il team maschile di hockeyDonald Trump ha affermato che è necessario invitare anche la squadra femminile di hockey, altrimenti potrebbe affrontare conseguenze politiche.

Sorpresa alla Casa Bianca, dopo Mamdani Trump riceve pure il capo della Chiesa Usa. Tregua coi vescovi sui migranti?Recentemente, alla Casa Bianca, Mamdani Trump ha incontrato anche il capo della Chiesa negli Stati Uniti, sollevando domande sulla possibile ripresa di dialogo con i vescovi sui temi migratori.

