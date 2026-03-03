Bocchino prezzemolino su La7 e l’endorsement di Sempio per il Sì | le pillole del giorno

Italo Bocchino si è spesso esibito come ospite su La7, attirando l’attenzione di alcuni parlamentari di Forza Italia che si sono domandati il motivo della sua presenza frequente. Nel frattempo, Sempio ha espresso il proprio sostegno al Sì, portando ulteriori commenti sulla scena pubblica italiana. Questi eventi sono stati al centro delle discussioni giornalistiche nelle ultime ore.

Il direttore del Secolo ormai è presenza fissa sulla rete di Cairo. E pubblica pure con Solferino. Intanto a Quarta Repubblica l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi dice la sua sul referendum. Gli spifferi di L43. «Ma perché Italo Bocchino è sempre su La7?», chiedeva l'altro giorno un parlamentare di Forza Italia a un collega. La risposta è stata immediata: «L'astuto Italo ha pensato bene di pubblicare il suo libro dedicato a Giorgia Meloni – Giorgia la figlia del popolo – con la casa editrice Solferino che fa parte del gruppo Rcs. Che a sua volta fa capo a Urbano Cairo, proprietario di La7. Sinergia assicurata». A proposito, martedì mattina, Bocchino era tanto per cambiare su La7 all'Aria che tira con David Parenzo, intento a litigare con la dem Anna Ascani.