Il nome giusto per Leonardo arriva da Trenitalia? Le pillole del giorno

Alcuni parlamentari scherzano sui nomi che circolano per le nomine nelle società pubbliche. Tra battute su Godzilla e Jeeg Robot, si chiedono se anche Leonardo potrà avere un nome “giusto” e quale sarà il prossimo. La discussione diventa un modo per commentare le scelte che arrivano dall’alto.

«Godzilla a Leonardo? E a Fincantieri chi ci mettono, Jeeg Robot?», scherzano alcuni parlamentari sentendo i nomi che girano per occupare le poltrone più importanti delle società pubbliche. Niente paura, dopo il viaggio in Giappone di Giorgia Meloni non ci sono sorprese da fumetto, come nei suoi amati manga, per il risiko delle “ partecipate ”, dove ballano parecchie presidenze: il nome di cui si parla per Leonardo, il colosso della difesa, è Cuzzilla, non Godzilla. Stefano Cuzzilla è uno storico leader di Federmanager, e guida anche il Fasi, il fondo di assistenza dei dirigenti industriali italiani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

