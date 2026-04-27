A dodici giorni dal parto, sono state diffuse alcune foto di Chiara Petrolini, mentre la psicoterapeuta Alessandra Bramante afferma che la donna non percepiva chiaramente la gravidanza. In un procedimento legale, la corte ha stabilito che la Petrolini si trovava in uno stato di lucidità. La consulente ha inoltre dichiarato che la ragazza soffriva di una negazione inconscia rispetto alla gravidanza.

La consulente Alessandra Bramante sostiene che la ragazza soffrisse di "negazione inconscia della gravidanza", una condizione in cui la donna non ha consapevolezza del suo stato e il corpo non risponde con i segnali "classici" Alcune foto di Chiara Petrolini scattate 12 prima del parto mostra.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Le foto di Chiara Petrolini 12 giorni prima del parto, psicoterapeuta Bramante: "Gravidanza non percepita", Corte: "Era lucida"

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