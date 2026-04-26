Una consulente ha dichiarato che la giovane coinvolta nel caso non ha mai avvertito di essere incinta. La difesa ha spiegato che la ragazza soffriva di un disturbo che le avrebbe impedito di rendersene conto. I giudici stanno valutando queste testimonianze in un procedimento ancora in corso. La vicenda riguarda una presunta gravidanza non riconosciuta dalla giovane, che ora si trova al centro di un procedimento legale.

"Si tratta di un caso di gravidanza non percepita: la donna non ha consapevolezza e il corpo non manda i segnali classici". È su questa definizione che la psicoterapeuta Alessandra Bramante fonda la sua lettura del caso di Chiara Petrolini, la 22enne condannato a 24 anni e tre mesi di carcere per l'omicidio del secondo bimbo partorito in casa. Al Corriere della Sera, Bramante sostiene che la giovane non fosse nella condizione di comprendere fino in fondo ciò che stava vivendo., La consulente, incaricata dalla difesa, descrive una situazione psicologica complessa, riconducibile alla cosiddetta negazione inconscia della gravidanza. Un...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Chiara Petrolini, la consulente insiste: "Una gravidanza mai percepita"

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Resterà ai domiciliari Chiara Petrolini, nonostante la condanna a 24 anni e tre mesi per l'omicidio di uno dei suoi figli neonati. La difesa farà ricorso in appello. https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna https://www.rainews.it/tgr/news - facebook.com facebook

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