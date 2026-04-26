Sono state diffuse online alcune foto di una donna che mostrano il suo ventre in attesa del secondo parto, avvenuto circa dieci giorni dopo lo scatto. La donna avrebbe vissuto due gravidanze senza rendersene conto, a causa di un disturbo chiamato “negazione della gravidanza”. Questo fenomeno, che rende difficile riconoscere la propria condizione, è stato oggetto di attenzione dopo la pubblicazione delle immagini.

Non si sarebbe resa conto delle gravidanze a causa di un disturbo chiamato “denial of pregnancy”. Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi, ma la sua consulente ha spiegato il punto di vista della difesa La sentenza in primo grado è stata emessa:24 anni e tre mesiper aver presumibilmente ucciso il secondo figlio appena nato. Si è chiuso così il primo processo a carico diChiara Petrolini, che è stata riconosciutacapace di intendere e di volereed è stata assolta per l’omicidio del primogenito, anche lui sepolto in giardino. In un’intervista alCorriere, Alessandra Bramante, psicoterapeuta chiamata dalla difesa, ha espresso il suo parare professionale in merito alla decisione della Corte d’Assise.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Petrolini, spuntano le foto 10 giorni prima del secondo parto: ‘Ha sofferto di negazione della gravidanza’

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Le foto di Chiara Petrolini prima del parto: «La prova che non si sentiva incinta». La consulente: «Soffre di un disturbo» x.com