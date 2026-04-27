Le fiamme si divorano un pezzo di bosco | tre squadre di pompieri sul posto

Un incendio boschivo si è sviluppato questa mattina nel territorio comunale di Caldaro, in Alto Adige. Sul posto sono intervenute tre squadre di pompieri per spegnere le fiamme e delimitare l’area interessata. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre non sono al momento note eventuali persone coinvolte o danni a strutture nelle vicinanze.

Ancora un incendio boschivo in Alto Adige: l’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì 27 aprile, nel territorio comunale di Caldaro. Non si conoscono ancora le origini che hanno portato all’innesco e alla propagazione del rogo odierno, per il quale si sono.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Notizie correlate

Fiamme sul tetto, allarme in paese: sul posto più squadre di pompieriA dire il vero, in un primo momento si temeva una situazione ben più grave, mentre era solo parte della copertura del tetto a essere stata lambita...

Incendio in paese, tre squadre di pompieri sul postoErano circa le 20 di ieri sera, sabato 11 aprile, quando a Pieve Tesino è scoppiato un incendio all’interno di un’abitazione al centro del paese.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Le fiamme divorano un Maggiolino (FOTO): diverse squadre dei vigili del fuoco accorrono per cercare di salvare l'auto d'epoca; BASSANO DEL GRAPPA | LE FIAMME DIVORANO UN’ABITAZIONE, PAURA E DANNI INGENTI; Paura in paese, fiamme divorano un’auto; Incendio divora una legnaia e un'auto parcheggiata a Vittorio Veneto.

BASSANO DEL GRAPPA | LE FIAMME DIVORANO UN’ABITAZIONE, PAURA E DANNI INGENTI22/04/2026 BASSANO DEL GRAPPA – Abitazione in fiamme, tanta paura per i proprietari e danni ingenti. La villetta è stata dichiarata inagibile. || Nelle parole della Signora Maso, la proprietaria della ... antennatre.medianordest.it

Paura a Moncalieri, bus prende fuoco: le fiamme divorano il mezzo nel giro di pochi minuti [FOTO e VIDEO]Attimi di paura, questo pomeriggio a Moncalieri, quando un mezzo pubblico ha improvvisamente preso fuoco. Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato all'incidente, che ha coinvolto un mezzo ... torinoggi.it

Le fiamme hanno rapidamente generato una densa coltre di fumo che ha invaso i vani scala e raggiunto gli appartamenti dei piani superiori - facebook.com facebook

Auto in fiamme dopo incidente, un morto in provincia di Siena x.com