Incendio in paese tre squadre di pompieri sul posto

Sabato 11 aprile, intorno alle 20, un incendio si è sviluppato in un’abitazione nel centro di Pieve Tesino. Sul posto sono intervenute tre squadre di pompieri per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le autorità non hanno ancora comunicato dettagli sulle cause, né eventuali feriti o danni. La situazione è sotto controllo e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Erano circa le 20 di ieri sera, sabato 11 aprile, quando a Pieve Tesino è scoppiato un incendio all’interno di un’abitazione al centro del paese. L’allarme è scattato immediatamente e ha portato sul posto i vigili del fuoco di Pieve Tesino, Cinte Tesino e i colleghi di Borgo Valsugana con.🔗 Leggi su Trentotoday.it Fiamme sul tetto, allarme in paese: sul posto più squadre di pompieriA dire il vero, in un primo momento si temeva una situazione ben più grave, mentre era solo parte della copertura del tetto a essere stata lambita... Incendio in azienda, rifiuti in fiamme: pompieri e carabinieri sul postoIncendio in azienda alla Green Mass Logistic di Castel Mella: in fiamme un cumulo di rifiuti in alluminio. FIAMME IN CASA: DUE PERSONE PORTATE IN OSPEDALE | 29/10/2025