Fiamme sul tetto allarme in paese | sul posto più squadre di pompieri

Domenica pomeriggio, in via Pircher ad Acereto, frazione di Campo Tures, si è verificato un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione. Sul luogo sono intervenute diverse squadre di pompieri provenienti dalla zona per domare le fiamme. L’intervento è durato diverse ore, e nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. La situazione è stata prontamente gestita dalle forze di soccorso.

A dire il vero, in un primo momento si temeva una situazione ben più grave, mentre era solo parte della copertura del tetto a essere stata lambita dalle fiamme che hanno iniziato a prorogarsi dal camino. L’intervento per lo spegnimento, infatti, è durato solo una ventina di minuti. Dopo le operazioni di bonifica, per scongiurare la presenza di altri focolai, e la copertura con un telo di nylon nelle parti danneggiate della struttura, la situazione è tornata definitivamente alla normalità. Dato ancora più importante, nessuno è rimasto ferito. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Ritrovamento scioccante nel cassonetto: cinque gattini morti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Incendio in azienda, rifiuti in fiamme: pompieri e carabinieri sul postoIncendio in azienda alla Green Mass Logistic di Castel Mella: in fiamme un cumulo di rifiuti in alluminio. Fiumicino: operaio ferito sul tetto di un centro commerciale, soccorso dai pompieriUn operaio ferito sul tetto di un centro commerciale a Fiumicino: intervento dei vigili del fuoco e soccorsi in corso. Contenuti e approfondimenti su Fiamme sul tetto allarme in paese sul... Temi più discussi: Allarme alla stazione intermodale di Pergine: fiamme sul tetto, intervengono i vigili del fuoco; Grosso incendio (VIDEO), in fiamme il tetto di un edificio: massiccio intervento dei vigili del fuoco; Tetto in fiamme nella notte: allarme a Commezzadura in Val di Sole; Incendio sul tetto della casa, i residenti vedono la colonna di fumo e lanciano l'allarme: i vigili del fuoco spengono il rogo. Famiglie... Incendio sul tetto di una casa a Campo Tures: accorrono cento vigili del fuocoUn principio di incendio ha coinvolto il tetto di una casa nel pomeriggio, mobilitando numerosi soccorritori. Le fiamme, partite dal camino, hanno avvolto parte della copertura dell’edificio ma la sit ... altoadige.it Incendio a Gallio, fiamme sul tetto di una baita (video)Un improvviso incendio a Gallio ha rischiato di distruggere completamente una caratteristica baita montana nella mattinata di domenica 15 marzo. vicenzareport.it Italia e Fiamme Gialle da record ai Giochi Paralimpici Invernali! L’Italia conclude le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 con un risultato storico. Quella appena conclusa è infatti l’edizione più ricca di sempre, in termini di medaglie conquistate: ben 16 - facebook.com facebook Fiamme e fumo anche dalla piazza referendaria del no alla riforma della magistratura. I Graffi di Damato x.com