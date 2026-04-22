Il 22 aprile 2026, ad Arezzo, è stato organizzato un itinerario guidato attraverso i vicoli di Raggiolo, uno dei borghi più noti del Paese. L’evento prevede un percorso a piedi che permette ai partecipanti di conoscere aspetti storici e aneddoti legati a questo luogo. L’iniziativa si rivolge a chi desidera esplorare le caratteristiche caratteristiche del piccolo centro e approfondire le sue radici culturali.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Un percorso guidato tra i vicoli di Raggiolo per scoprire la storia e le storie di uno dei borghi più belli d’Italia. L’iniziativa, promossa dalla cooperativa Oros, è in programma alle 16.00 di sabato 25 aprile quando verrà rinnovata la passeggiata dal titolo “Il castello nascosto nel borgo” che permetterà di vivere un viaggio indietro nel tempo tra le testimonianze diffuse sul territorio relative all’antica presenza dei Conti Guidi. Questa esperienza sarà a partecipazione gratuita e sarà tenuta dall’archeologo Riccardo Bargiacchi che condurrà una visita guidata da piazza San Michele fino agli angoli più suggestivi dell’antico abitato quali il Coro, il Sepolcreto, la Bastia, lo Sportico o il Girone.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un percorso guidato alla scoperta della storia e delle storie di Raggiolo

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