Le bandiere ucraine cacciate dai cortei e la sparizione della sinistra

Durante la manifestazione del 25 aprile, alcune bandiere ucraine sono state rimosse dai partecipanti, suscitando reazioni diverse tra i presenti. In particolare, alcuni commentatori hanno sottolineato come questa situazione rifletta una mancanza di identità e di presa di posizione da parte di alcune componenti della sinistra italiana, che sembrano aver perso la capacità di reagire a certi episodi. La vicenda ha aperto un dibattito sulla coerenza e il ruolo delle forze politiche di sinistra in un momento di tensione internazionale.

Se la sinistra italiana esistesse ancora, e avesse ancora un’identità, un minimo di consapevolezza storica e senso di sé, avrebbe reagito con veemenza all’orrendo spettacolo delle bandiere ucraine cacciate dai cortei del 25 aprile. L’acquiescenza di tanti, a cominciare dai vertici dei principali partiti che a quei cortei partecipavano, è una dimostrazione di stupidità e di viltà, nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore, è una confessione. Se non si trattasse semplicemente di opportunismo, sarebbe infatti la conferma del fatto che antifascismo, marxismo, internazionalismo sono sempre stati anche qui, proprio come nei Paesi del socialismo...🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le bandiere ucraine cacciate dai cortei, e la sparizione della sinistra Notizie correlate Aggressione a Roma, furia rossa contro le bandiere ucraine: "Fascisti"Momenti di tensione al corteo del 25 aprile, a Roma, quando alcuni manifestanti con bandiere ucraine sono stati cacciati e spinti al grido "Via i... Simonetta Matone fa impazzire la sinistra: "Le bandiere della pace le brucerei, a cosa sono servite""Andrò alla manifestazione della Lega, pacificamente, ma senza bandiera della pace, quelle bandiere io le brucerei". Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Corteo del 25 aprile a Roma, spray urticante contro chi partecipa al corteo con la bandiera ucraina. Colpiti da estremisti di sinistra; 25 aprile, +Europa: Aggrediti a corteo Roma per bandiere Ucraina; Un 25 aprile all’insegna della violenza: i fatti di Roma e Milano; 25 aprile: quando la Sinistra sceglie la vergogna. 25 aprile a Roma, tensioni al corteo Anpi: contestate le bandiere ucraine, scontri con militanti di +Europa e RadicaliLa polizia sarebbe stata costretta a intervenire dopo l'uso di spray urticante. Calenda: Piazze governate da fascisti putiniani ... today.it 25 aprile, furia rossa contro le bandiere ucraine: Fascisti. Aggressione a RomaMomenti di tensione al corteo del 25 aprile, a Roma, quando alcuni manifestanti con bandiere ucraine sono stati cacciati e spinti al grido Via ... iltempo.it Qualcosa si è spostato nell’ultimo 25 aprile. Le discussioni in tv sono state occupate dalle polemiche intorno agli episodi: gli spari a porta San Paolo, la brigata ebraica, le bandiere ucraine. Ma le piazze, le strade, e i parchi sono stati occupati per tutto il giorno - facebook.com facebook E allora mi chiedo: cosa festeggiano, il 25 aprile, coloro che cacciano le bandiere ucraine dalle piazze Cosa hanno capito della Resistenza, se non riconoscono la resistenza quando la vedono! FINE x.com